Opady deszczu we Władysławowie. Ile go spadnie dzisiaj (7.12.2023) i w kolejnych 10 dniach? Redakcja Naszemiasto.pl

Meteorolodzy nie zapowiadają dziś opadów deszczu. Można śmiało wybrać się na spacer. Sprawdź prognozę opadów na najbliższe 10 dni. pexels.com/Jahoo Clouseau

W poniedziałek we Władysławowie można spodziewać się opadów deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu we Władysławowie wyniesie nawet 61%. Który dzień będzie najbardziej deszczowy? W ciągu najbliższych 10 dni najbardziej deszczowym dniem będzie poniedziałek 11.12.2023. Opady deszczu miejscami mogą sięgać nawet 2,2 mm. Lepiej pamiętaj o noszeniu parasola we Władysławowie.