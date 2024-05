Opady deszczu we Władysławowie. Ile go spadnie dzisiaj (27.05.2024) i w kolejnych 10 dniach? Redakcja Naszemiasto.pl

Czy dzisiaj będzie deszczowo we Władysławowie? Jest to możliwe. Meteorolodzy przewidują opady deszczu. Lepiej zabrać ze sobą parasol. Unsplash.com/SHAH Shah

W środę we Władysławowie można spodziewać się opadów deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu we Władysławowie wynosi 58%. Który dzień będzie najbardziej deszczowy? Meteorolodzy typują, że najwięcej deszczu może spaść w środę 29.05.2024. Opady deszczu miejscami mogą sięgać nawet 4,7 mm. Lepiej noś ze sobą parasol we Władysławowie.