Opady deszczu we Władysławowie. Ile go spadnie dzisiaj (11.08.2023) i w kolejnych 10 dniach? Redakcja Naszemiasto.pl

Czy deszcz będzie dzisiaj padać we Władysławowie? Warto sprawdzić szczegółową prognozę pogody dla Władysławowa, aby wiedzieć, czy zabierać ze sobą parasol. Unsplash.com/Liv Bruce

Przed 21.08.2023 czekają nas deszczowe dni. We Władysławowie prawdopodobieństwo opadów na 15.08.2023 wynosi 45%. Który dzień będzie najbardziej deszczowy? Meteorolodzy typują, że najwięcej deszczu może spaść we wtorek 15.08.2023. Dzienne opady deszczu mogą wynieść 3,6 mm. Warto nie zapominać o parasolach we Władysławowie.