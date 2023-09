Opady deszczu we Władysławowie. Ile go spadnie dzisiaj (1.09.2023) i w kolejnych 10 dniach? Redakcja Naszemiasto.pl

Czy dzisiaj będą występować opady deszczu? Meteorolodzy przewidują, że możliwa jest deszczowa pogoda i lepiej mieć przy sobie parasol. Pixabay.com

W piątek we Władysławowie można spodziewać się opadów deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu we Władysławowie wyniesie nawet 77%. Deszcz pojawi się już 1.09.2023. Meteorolodzy typują, że najwięcej deszczu może spaść w piątek 1.09.2023. Dzienne opady deszczu mogą wynieść 0,9 mm. Lepiej pamiętać o noszeniu ze sobą parasola we Władysławowie.