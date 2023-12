Kierowcy we Władysławowie będą jutro skrobać szyby? Sprawdź prognozę na noc z piątku na sobotę Redakcja Naszemiasto.pl

Chcesz sprawdzić, czy we Władysławowie jutro będzie przymrozek? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na noc z piątku na sobotę. We Władysławowie będziemy mieć 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadówszacuje się na 38%, a wilgotność powietrza: 89%. Jeśli chodzi o wiatr, możemy spodziewać się podmuchów o sile do 20 km/h. Dzięki temu możemy być niemal pewni, że w nocy we Władysławowie nie będzie przymrozków.