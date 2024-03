Gdzie na spacer do 34 km od Władysławowa. Urokliwe ścieżki na weekend 9 - 10 marca

Trasy spacerowe w pobliżu Władysławowa

Puszcza Wierzchucińska, to niewielki obszar leśny położony pomiędzy Pojezierzem Słowińskim a Kaszubskim. Porastają go głównie drzewostany sosnowe dzięki czemu pomimo, iż wokół nadal jest szaro, buro i ponuro, tam wiecznie zielono. W leśnej gęstwinie w oczy rzucają się także liczne stare buki i dęby, których konary obciągnięte są mchami i porostami. Przemierzając tę okolicę napotkamy na wiele śródleśnych bagien oraz niedostępnych jezior, w których woda jest czarna jak smoła. Będąc w okolicy warto odwiedzić również ciekawą miejscowość Salino. Nawiguj

Ostatnio wybraliśmy się na wędrówkę krajoznawczą przez przepiękne lasy Nadleśnictwa Strzebielino. To wspaniałe wypiętrzone i mocno pofałdowane tereny, które głębokim wąwozem przecina rzeka Łeba. Górujące nad nią wzgórza przekraczają 200 m n.p.m. co odczuliśmy w nogach, wdrapując się na ich szczyty. Prócz wspinaczki zagłębiliśmy się w ciekawych jarach, które objęte są ochroną Rezerwatu Przyrody Paraszyńskie Wąwozy. Na obszarze tym pokonaliśmy również tzw. kamienne mosty. Uzupełnieniem naszej marszruty były liczne pomniki przyrody oraz XVIII wieczny dwór w Paraszynie. Nawiguj

