Czy we Władysławowie 27.03 można spodziewać się opadów śniegu? Sprawdź, czy jutro lub w najbliższych dniach zawita zima Redakcja Naszemiasto.pl

Gdzie jutro (26.03) będzie padać śnieg? Czy do Władysławowa przyjdzie prawdziwa zima?Jedni uwielbiają bitwy na śnieżki, inni wzdrygają się na myśl o odgarnianiu śniegu sprzed domu. Najtrudniej mają jednak kierowcy, którzy muszą zmagać się z błotem pośniegowym. Sprawdź, jaka pogoda będzie we Władysławowie we wtorek. Prognozę na kolejne dni również tutaj możesz sprawdzić.