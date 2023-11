Czy jutro będzie padać śnieg we Władysławowie (15.11)? Prognoza pogody na jutro i najbliższe dni Redakcja Naszemiasto.pl

Gdzie i kiedy spadnie śnieg? Możesz się tego dowiedzieć z naszego artykułu istockphoto.com/Art_rich

Czy jutro (14.11) będzie padać śnieg we Władysławowie? Jedni uwielbiają bitwy na śnieżki, innym ręce opadają na myśl o odśnieżaniu podwórka. W najgorszej sytuacji są kierowcy, którzy muszą odgarnąć śnieg z auta. Sprawdź, jaka pogoda będzie we Władysławowie we wtorek. Zobaczysz tu także prognozę na kolejne dni.