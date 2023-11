Czy dzisiaj będzie padać śnieg we Władysławowie (28.11)? Prognoza pogody na dziś i najbliższe dni Redakcja Naszemiasto.pl

Kiedy spadnie śnieg? Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym artykule istockphoto.com/Scharfsinn86

Kiedy można spodziewać się śniegu we Władysławowie? Czy dzisiaj, 28.11 zapowiada się prawdziwa zimowa pogoda w twoim mieście? Jedni uwielbiają jeździć na sankach, innym ręce opadają na myśl o odśnieżaniu podwórka. Najgorzej mają jednak kierowcy, którzy muszą szczególnie uważać na śliskie drogi. Przekonaj się, jaka będzie pogoda we wtorek we Władysławowie. Prognozę na kolejne dni również tutaj możesz sprawdzić.