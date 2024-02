Czy będzie jutro (21.02) padać śnieg we Władysławowie? Sprawdź, czy będzie biało Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Czy jutro (20.02) będzie padać śnieg we Władysławowie? Jedni uwielbiają jeździć na sankach, inni wzdrygają się na myśl o odgarnianiu śniegu sprzed domu. Najgorzej mają jednak kierowcy, którzy muszą skrobać szyby. Zobacz, jakiej pogody spodziewać się we wtorek we Władysławowie. Prognozę na kolejne dni również tutaj możesz sprawdzić.