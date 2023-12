Czy będzie dzisiaj padać śnieg we Władysławowie? Zobacz, czy dziś (12.12) będzie biało Redakcja Naszemiasto.pl

Kiedy spadnie śnieg? Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym artykule istockphoto.com/Scharfsinn86

Czy dzisiaj (12.12) będzie padać śnieg we Władysławowie? Jedni uwielbiają bitwy na śnieżki, inni wzdrygają się na myśl o odgarnianiu śniegu sprzed domu. W najtrudniejszej sytuacji są kierowcy, którzy muszą skrobać szyby. Przekonaj się, jaka będzie pogoda we wtorek we Władysławowie. Zobaczysz tu także prognozę na kolejne dni.